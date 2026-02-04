04 февраля, 13:15Происшествия
Площадь пожара в жилом комплексе "Митинский лес" достигла 700 квадратных метров
Пожар в жилом комплексе "Митинский лес" охватил 700 квадратных метров. По данным МЧС, горят сразу два жилых дома в частном секторе на Путилковском шоссе, расположенные рядом с многоэтажными зданиями.
На месте происшествия работают пожарные подразделения. Столб черного дыма, поднимающийся от места возгорания, виден с разных точек района. Очевидцы активно публикуют кадры пожара в социальных сетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.