Напавший на гимназию в Уфе подросток заявил, что не хотел никому навредить

Напавший на гимназию в Уфе подросток заявил на допросе в полиции, что хотел напугать других, но не навредить им. Видео с его показаниями опубликовало МВД по Башкирии.

Как ранее сообщил глава республики, автомат, с которым девятиклассник напал на гимназию, продается в детских магазинах и стреляет пластиковыми пулями. По данным следствия, подросток выстрелил в лицо классному руководителю, а также в сторону нескольких одноклассников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.