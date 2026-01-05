Форма поиска по сайту

05 января, 23:30

Происшествия

Новости регионов: мужчина расстрелял машину скорой помощи в Ленинградской области

Новости регионов: мужчина расстрелял машину скорой помощи в Ленинградской области

Автомобиль столкнулся с грузовиком в столичном районе Северный

Фигурантке дела о смерти пациентки в столичной клинике предъявлено обвинение

Более 300 иностранных туристов не могут покинуть йеменский остров Сокотра

Частный дом загорелся в поселке Вороново

Новости регионов: 35 грузовых вагонов сошли с рельсов в Амурской области

Новости регионов: таможенники пресекли контрабанду 40 кг кокаина в Санкт-Петербурге

Блогер умерла после косметологической процедуры в элитной клинике Москвы

Новости регионов: десятки участков трасс закрыты в Башкирии из-за метели

Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы в Херсонской области, отправили в Москву

Мужчина в нетрезвом состоянии расстрелял машину скорой помощи в Ленинградской области. Инцидент произошел возле частного дачного дома в деревне Коваши.

Более 400 железнодорожников ликвидируют последствия ЧП в Амурской области, где с рельсов сошло около 35 вагонов с углем. Также в работах задействовали 3 восстановительных поезда, 4 путевых машинных станции и другую спецтехнику. В РЖД работает оперативный штаб по устранению последствий аварии.

Уже несколько дней в Мурманской области разыскивают белорусскую туристку. 1 января она отправилась на айс-флоатинг на реке Тулом. Процедуру проводили под наблюдением инструктора, однако женщину унесло течением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

