05 января, 23:30Происшествия
Новости регионов: мужчина расстрелял машину скорой помощи в Ленинградской области
Мужчина в нетрезвом состоянии расстрелял машину скорой помощи в Ленинградской области. Инцидент произошел возле частного дачного дома в деревне Коваши.
Более 400 железнодорожников ликвидируют последствия ЧП в Амурской области, где с рельсов сошло около 35 вагонов с углем. Также в работах задействовали 3 восстановительных поезда, 4 путевых машинных станции и другую спецтехнику. В РЖД работает оперативный штаб по устранению последствий аварии.
Уже несколько дней в Мурманской области разыскивают белорусскую туристку. 1 января она отправилась на айс-флоатинг на реке Тулом. Процедуру проводили под наблюдением инструктора, однако женщину унесло течением.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.