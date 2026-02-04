Пожары в Аргентине уничтожили более 50 тысяч гектаров лесов и пастбищ

В Аргентине бушуют масштабные природные пожары. Огонь уже уничтожил более 50 тысяч гектаров лесов и пастбищ. Эпицентр стихии находится в национальном парке, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Под угрозой полного уничтожения оказались уникальные деревья, возраст которых превышает 2,5 тысячи лет. Ситуацию осложняет сильный ветер, из-за которого работы по локализации пожаров пришлось временно остановить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.