Систему контроля падения на пути начали тестировать в метро Москвы

В метро Москвы начали тестировать систему, которая реагирует на падение человека на пути. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Технологию отрабатывают на станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Она необходима в том числе для вывода на линии беспилотных поездов. Все инциденты будут фиксировать видеокамера, лидар и специальная сенсорная система.

