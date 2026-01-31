Транспортный коллапс возник в Москве из-за рекордных снегопадов. Затруднения на дорогах достигали 10 баллов. Возникали локальные заторы из-за застрявших грузовиков и аварий.

Тем временем на городских магистралях с наступлением экстремальных морозов развернули пункты обогрева. Они есть в каждом округе. Водители и пассажиры смогут там выпить горячий чай и перекусить, а также зарядить гаджеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.