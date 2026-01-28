Архитектурную концепцию станции метро "Достоевская" утвердили в Москве

В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро "Достоевская" на Кольцевой линии. Платформу украсят колонны и светильники из художественного стекла, а на путевых стенах разместят панно с панорамами Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы.

При создании новых станций активно используют инновационные решения. Например, на "Новаторской" впервые применили стеклянный потолок, а на "Воронцовской" почти 12 тысяч алюминиевых цилиндров создают эффект "млечного пути".

