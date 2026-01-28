Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 22:30

Транспорт

Архитектурную концепцию станции метро "Достоевская" утвердили в Москве

Архитектурную концепцию станции метро "Достоевская" утвердили в Москве

Аэропорт Внуково предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

"Новости дня": москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 января

В Госдуме предложили упростить правила регистрации тюнингованных автомобилей

Эвакуационные службы выезжали на помощь столичным водителям, застрявшим в снегу

В Сети появились десятки объявлений с предложением откопать машину из сугроба в Москве

"Московский патруль": Госавтоинспекция проводит рейды в Москве на фоне снегопада

В столичном метро заработали новые билетные терминалы

Новости Москвы: эстакады и подземные пешеходные переходы возведут на улице Поляны

В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро "Достоевская" на Кольцевой линии. Платформу украсят колонны и светильники из художественного стекла, а на путевых стенах разместят панно с панорамами Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы.

При создании новых станций активно используют инновационные решения. Например, на "Новаторской" впервые применили стеклянный потолок, а на "Воронцовской" почти 12 тысяч алюминиевых цилиндров создают эффект "млечного пути".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАнна Макарова

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика