Велопатруль ЦОДД будет работать в Москве круглый год

Чтобы сократить число происшествий на дорогах Москвы, велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будет работать круглый год. Для всесезонной работы сотрудников обеспечили специальной теплой экипировкой, которая выдерживает до минус 15 градусов.

Также они получили современные полноприводные электровелосипеды. В задачи патруля входит регулирование движения на сложных перекрестках, контроль за исправностью светофоров, дорожных знаков и велопарковок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.