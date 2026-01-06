Компания BMW объявила об отзыве 37 тысяч кроссоверов X3

Компания BMW объявила об отзыве около 37 тысяч кроссоверов X3 из-за сбоя в программном обеспечении системы "умного" рулевого управления. В отдельных случаях руль может самопроизвольно двигаться при запуске двигателя или во время остановки автомобиля.

Отзыв касается автомобилей, поставленных на различные рынки, включая машины, ввезенные в Россию. Владельцам рекомендуют обратиться в авторизованные сервисные центры, которые продолжают работать с техникой BMW, для бесплатного обновления программного обеспечения и устранения неисправности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.