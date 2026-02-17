Форма поиска по сайту

17 февраля, 13:15

Транспорт

Путепровод появится на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений МЖД в 2026 году

Путепровод на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) появится на северо-востоке столицы до конца 2026 года.

Водителям больше не придется тратить время на объезд этого участка через соседние улицы. Они получат прямой выезд из Останкинского района на северный участок Московского скоростного диаметра (МСД). Пробег автомобилей сократится более чем на 5 километров, а время поездок – в среднем на 20 минут.

транспортстроительствогородЕлена ЛюбимовавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

