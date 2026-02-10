Темпы строительства московского метро превысили лучшие годы советского метростроя

Темпы строительства московского метро сейчас выше, чем в лучшие годы советского метростроя. По этому показателю Москва уступает только Китаю, а в остальном мире устанавливает абсолютный рекорд.

До конца 2032 года в столице планируют открыть 34 новые станции и 83 километра линий метро. Метро придет в "СберСити", Инновационный центр "Сколково", города Красногорск и Троицк. Если сравнивать с 2010 годом, то через 6 лет протяженность линий вырастет в два раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.