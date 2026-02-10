Форма поиска по сайту

10 февраля, 14:15

Транспорт

Темпы строительства московского метро превысили лучшие годы советского метростроя

До 2032 года в столице построят 34 станции метро и 83 километра путей

"Деньги 24": россияне стали чаще пользоваться сервисами каршеринга

Сергей Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 февраля

Аэропорт Шереметьево официально приобрел Домодедово за 66,1 млрд рублей

В России предложили сократить предельный срок сдачи практического экзамена на права

Стартовало строительство трассы, которая соединит северные районы столицы с "Москва-Сити"

Китайские двигатели стали чаще устанавливать на европейские и японские машины в России

Инспекторы ГАИ проведут рейд "Пешеходный переход" в Москве

Темпы строительства московского метро сейчас выше, чем в лучшие годы советского метростроя. По этому показателю Москва уступает только Китаю, а в остальном мире устанавливает абсолютный рекорд.

До конца 2032 года в столице планируют открыть 34 новые станции и 83 километра линий метро. Метро придет в "СберСити", Инновационный центр "Сколково", города Красногорск и Троицк. Если сравнивать с 2010 годом, то через 6 лет протяженность линий вырастет в два раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоАнастасия ТарееваНаталия ШкодаРоман Карлов

