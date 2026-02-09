100 остановок появилось в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В прошлом году в Москве появилось 100 остановок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, за 2025 год внесли 424 изменения в работу остановочных пунктов. Это на 41% больше, чем в 2024-м. Остановки разместили в том числе у социально значимых объектов, а также перенесли и переименовали существующие для удобства пассажиров.

Большинство новых остановок построили рядом с поликлиниками, школами, детсадами и другими соцобъектами. Эти изменения обеспечили горожанам удобный доступ к инфраструктуре, а остановки в районах, где их раньше не было, теперь находятся в пешей доступности от дома.

В свою очередь, 166 остановок получили новые названия. Теперь пассажиры могут быстрее ориентироваться в маршрутной сети Москвы.

Кроме того, в другие места перенесли 104 остановки. В настоящее время они располагаются в пешей доступности от новых жилых комплексов и объектов транспортной инфраструктуры.

Еще 20 популярных остановочных пунктов удалось разгрузить благодаря перераспределению маршрутов наземного транспорта. Это сделало более организованными посадку и и высадку москвичей.

Отмечается, что в прошлом году служба управления наземным транспортом ежедневно работала над улучшением маршрутов, вводом в эксплуатацию инфраструктуры, расписанием и контролем движения. Благодаря этому на 50 направлениях ускорилась продолжительность поездок. Более того, в среднем на 10% сократилось время ожидания транспорта на популярных маршрутах.

Ранее стало известно, что современная напольная навигация появилась более чем на 110 пересадочных станций столичного метро. По словам Ликсутова, указатели изготавливают из термопластика. Такой материал позволяет оперативно менять расположение элементов, если в будущем на станции появится новая пересадка.