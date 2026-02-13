13 февраля, 07:30Мэр Москвы
Собянин рассказал, как строится самый длинный подводный тоннель столичного метро
На участке между станциями метро "Серебряный Бор" и "Строгино" появится самый длинный подводный тоннель в Москве. О начале его строительства рассказал Сергей Собянин в личном блоге.
По словам мэра, проходческому комплексу "Лилия" предстоит пройти почти 3,5 километра. Из них почти 2 километра – под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Это в 4 раза больше, чем длина подводного тоннеля между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.