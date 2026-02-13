Форма поиска по сайту

13 февраля, 07:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как строится самый длинный подводный тоннель столичного метро

Собянин: четыре спортивных комплекса открыто после реконструкции

Собянин объявил об открытии четырех спорткомплексов после реконструкции

Собянин: здание школы № 1574 обновляют, сохраняя его архитектурную уникальность

Собянин: Москва лидирует по площади и балансу застройки по программе КРТ

Собянин рассказал о строительстве самого длинного подводного тоннеля метро

Сергей Собянин вручил городские премии молодым ученым

Собянин: завершена реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово

Собянин: более 100 соцобъектов планируется построить в Москве в 2026 году

Собянин: в новое жилье по реновации въехали или переезжают 258 тыс москвичей

На участке между станциями метро "Серебряный Бор" и "Строгино" появится самый длинный подводный тоннель в Москве. О начале его строительства рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, проходческому комплексу "Лилия" предстоит пройти почти 3,5 километра. Из них почти 2 километра – под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Это в 4 раза больше, чем длина подводного тоннеля между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии.

