В Москве вручили премии в области физкультуры и спорта. Торжественная церемония прошла в Мраморном зале правительства города в преддверии Дня зимних видов спорта, который с 2015 года отмечается в первые выходные после 7 февраля – даты открытия XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Премии получают за вклад в развитие корпоративного спорта, за развитие водного поло, конного спорта, а также за подготовку высококвалифицированных специалистов для спортивной отрасли и другие достижения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.