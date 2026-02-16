Форма поиска по сайту

16 февраля, 07:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве

Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве

Сергей Собянин: Живописную улицу и Щукинский полуостров соединит новый мост

Сергей Собянин выступил с обращением к воинам-интернационалистам

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии системы теплоснабжения Москвы

В Москве к 2032 году построят 34 станции метро и 3 электродепо

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": Путин и Собянин обсудили развитие Москве

Собянин рассказал, какие разработки применяют в деятельности городских служб

Сергей Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

За 3 ближайших года в Москве проложат 283 километра дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Также в столице появятся 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

С начала этого года уже открыли участок Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой и завершили формирование основного хода Южной рокады. Всего за последние 15 лет в Москве построили почти треть от существующей улично-дорожной сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортгородстроительствовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

