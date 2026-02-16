16 февраля, 07:30Мэр Москвы
Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве
За 3 ближайших года в Москве проложат 283 километра дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Также в столице появятся 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.
С начала этого года уже открыли участок Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой и завершили формирование основного хода Южной рокады. Всего за последние 15 лет в Москве построили почти треть от существующей улично-дорожной сети.
