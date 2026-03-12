Собянин: началось строительство крупнейшего в России электродепо

Москва начинает строить крупнейшее в России электродепо "Троицкое". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАХ.

Депо будет обслуживать поезда Троицкой линии метро. Его возведут на земельном участке между Калужским и Новомихайловским шоссе. Комплекс будет состоять из 11 зданий. Самое крупное из них – производственный блок площадью почти 100 тысяч квадратных метров.

