Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Гольяново"

На северо-востоке Москвы идет строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

По словам мэра, станция будет готова через два года. Длина нового участка линии метро превысит 2,5 километра.

На данный момент возводятся ограждающие конструкции станционного комплекса, ведется разработка грунта, начато устройство основных монолитных конструкций будущей станции.

