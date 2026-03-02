Собянин: оборот электротехнической промышленности Москвы вырос почти на 22%

Оборот электротехнической промышленности Москвы вырос почти на 22% в 2025 году. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По его словам, в городе выпускают оборудование для бытового использования, а также устройства для предприятий, транспорта и других отраслей экономики. В 2025 году выручка московских производителей электрооборудования достигла почти 300 миллиардов рублей.

Почти половину оборота обеспечили производители электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.