Собянин: более 18 тыс спортивных мероприятий прошло в Москве в 2025 году

В Москве за 2025 год провели более 18 тысяч спортивных мероприятий, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Среди крупных событий – фестивали "День Московского спорта" и "Ночь Московского спорта" в "Лужниках", "Московский марафон", "День ходьбы", серия турниров по баскетболу 3х3 "СтритБАСкет-тур".

Участниками "Спортивных выходных" стали более 290 тысяч человек. Проект "Мой спортивный район" привлек свыше 200 тысяч жителей. Также проводилось тестирование по выполнению нормативов ГТО. Нормативы выполнили 142 тысячи москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.