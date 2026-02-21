Собянин: "Лужники" станут одной из лучших рекреационных зон Москвы

"Лужники" станут одной из лучших рекреационных зон Москвы. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин и рассказал о работах по благоустройству территории. В рамках второго этапа в "Лужниках" высадят деревья, приведут в порядок Фестивальную площадь и аллею вокруг Большой спортивной арены.

Также заменят ограждения, обновят входные навесы и пропускные терминалы. Спорткластер "Под мостом" расширят, там разместят стритбольную площадку, скейт-парк, павильон с раздевалками и кафе, детскую площадку и воркаут-зоны. Мэр напомнил, что к масштабному благоустройству олимпийского комплекса город приступил в прошлом году.

