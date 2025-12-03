Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 20:02

Мэр Москвы

Собянин: концертную площадку "Олимпийского" планируется сдать в конце 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24 выразил надежду на то, что концертная площадка спортивно-зрелищного объекта "Олимпийский" будет сдана в конце 2026 года.

"Первая очередь будет сдана, я надеюсь, в следующем году, а окончательно, со второй очереди, все будет сдано уже в 2027 году", – добавил мэр.

Собянин отметил, что "Олимпийский" в будущем будет самым большим не только в России, но и в Европе. Градоначальник назвал объем многофункционального центра гигантским, так как размер площадки составит примерно 1 миллион квадратных метров.

"Это и концертные залы, и кинотеатры, и развлечения. Ну и самое главное, что там, конечно, останутся возможности занятия спортом. Около 40 видами спорта можно заниматься, включая и бег", – добавил мэр.

Кроме того, по словам Собянина, в рамках проекта предусмотрено обустройство олимпийских бассейнов, в том числе двух 50-метровых конструкций. Мэр уточнил, что в одном из бассейнов можно будет проводить любые соревнований, включая общероссийские.

"Всего восемь бассейнов, аквапарк и так далее", – подчеркнул градоначальник.

"Олимпийский" начали реставрировать за счет бюджетных средств и частных инвестиций в 2019 году. Проект был разработан с использованием технологий информационного моделирования, в том числе 3D-моделей сооружений комплекса. Они помогали наглядно продемонстрировать климат, материалы, несущие линии и другие факторы.

По словам Собянина, здание станет одним из крупнейших в мире многофункциональным комплексом, который будет включать в себя спортивную, развлекательную и культурную функции. В частности, в его состав войдет арена, водный комплекс с бассейнами, парк водных развлечений со спортивными залами, малый концертный зал и физкультурно-оздоровительный комплекс. Ожидается, что обновленный спорткомплекс будет принимать около 62 миллионов посетителей в год.

Обновленный "Олимпийский" в Москве будет принимать до 62 млн посетителей в год

Читайте также


мэр Москвыспортгород

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика