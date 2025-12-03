Собянин: концертную площадку "Олимпийского" планируется сдать в конце 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24 выразил надежду на то, что концертная площадка спортивно-зрелищного объекта "Олимпийский" будет сдана в конце 2026 года.

"Первая очередь будет сдана, я надеюсь, в следующем году, а окончательно, со второй очереди, все будет сдано уже в 2027 году", – добавил мэр.

Собянин отметил, что "Олимпийский" в будущем будет самым большим не только в России, но и в Европе. Градоначальник назвал объем многофункционального центра гигантским, так как размер площадки составит примерно 1 миллион квадратных метров.

"Это и концертные залы, и кинотеатры, и развлечения. Ну и самое главное, что там, конечно, останутся возможности занятия спортом. Около 40 видами спорта можно заниматься, включая и бег", – добавил мэр.

Кроме того, по словам Собянина, в рамках проекта предусмотрено обустройство олимпийских бассейнов, в том числе двух 50-метровых конструкций. Мэр уточнил, что в одном из бассейнов можно будет проводить любые соревнований, включая общероссийские.

"Всего восемь бассейнов, аквапарк и так далее", – подчеркнул градоначальник.

"Олимпийский" начали реставрировать за счет бюджетных средств и частных инвестиций в 2019 году. Проект был разработан с использованием технологий информационного моделирования, в том числе 3D-моделей сооружений комплекса. Они помогали наглядно продемонстрировать климат, материалы, несущие линии и другие факторы.

По словам Собянина, здание станет одним из крупнейших в мире многофункциональным комплексом, который будет включать в себя спортивную, развлекательную и культурную функции. В частности, в его состав войдет арена, водный комплекс с бассейнами, парк водных развлечений со спортивными залами, малый концертный зал и физкультурно-оздоровительный комплекс. Ожидается, что обновленный спорткомплекс будет принимать около 62 миллионов посетителей в год.

