Собянин: "Олимпийский" станет крупнейшим крытым спортивным кластером Москвы

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СК "Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшим крытым спортивным кластером Москвы, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

По словам мэра, кластер будет включать в себя аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы, а также качественное спортивное оборудование. Реконструкция позволит "Олимпийскому" стать самым крупным спортивно-развлекательным центром среди стран Европы.

Кроме того, в планах Москвы на ближайшие годы – возродить кластеры Гребного канала и Московского ипподрома. На их площадках уже ведутся реставрационные и реконструкционные работы.

"В ближайшее время предстоит больший объем работы, чтобы сделать территории еще более востребованными, комфортными", – подчеркнул Собянин.

Между тем мэр Москвы сообщил, в ближайшие годы откроется один из крупнейших выставочных центров на ВДНХ. В выставочном комплексе предстоит реставрация девяти исторических павильонов.

Собянин отмечал, что исторические павильоны приобретают вторую жизнь за счет реализации программы "Возрождение ВДНХ".