25 декабря, 14:45Мэр Москвы
Собянин: "Олимпийский" станет крупнейшим крытым спортивным кластером Москвы
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
СК "Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшим крытым спортивным кластером Москвы, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.
По словам мэра, кластер будет включать в себя аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы, а также качественное спортивное оборудование. Реконструкция позволит "Олимпийскому" стать самым крупным спортивно-развлекательным центром среди стран Европы.
Кроме того, в планах Москвы на ближайшие годы – возродить кластеры Гребного канала и Московского ипподрома. На их площадках уже ведутся реставрационные и реконструкционные работы.
"В ближайшее время предстоит больший объем работы, чтобы сделать территории еще более востребованными, комфортными", – подчеркнул Собянин.
Между тем мэр Москвы сообщил, в ближайшие годы откроется один из крупнейших выставочных центров на ВДНХ. В выставочном комплексе предстоит реставрация девяти исторических павильонов.
Собянин отмечал, что исторические павильоны приобретают вторую жизнь за счет реализации программы "Возрождение ВДНХ".