23 декабря, 17:53Город
Реконструкция районного центра "Место встречи "Витязь" завершается в Конькове
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Реконструкция кинотеатра "Витязь" завершилась в столичном районе Коньково. Здание преобразилось в районный центр "Место встречи "Витязь", заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.
Сейчас проводится оформление документов для ввода объекта в эксплуатацию. По словам Овчинского, после реконструкции суммарная площадь районного центра составляет порядка 18 тысяч квадратных метров. В здании четыре надземных и один подземный этаж.
В центре откроются магазины, зоны с киосками, а также продовольственный супермаркет. На первом этаже расположатся рестораны и пространства для секций и кружков, на втором – фуд-холл, на третьем – пространства для занятий спортом, рассказал глава департамента градостроительной политики.
Он отметил, что планировка и входные группы продуманы так, чтобы районный центр был доступен маломобильным группам населения. Также для удобства посетителей оборудованы эскалаторы и лифты. Кроме кафе и магазинов, в здании будут выставочные пространства, где в дальнейшем станут проводить культурные мероприятия.
Ранее на севере столицы открылся районный центр "Место встречи "Баку". Площадь здания – более 13 тысяч "квадратов". В нем четыре наземных этажа и один подземный.
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