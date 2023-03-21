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"Мой район. Навигатор": открытие кинотеатра "Орион" после реконструкции

"Мой район. Навигатор": открытие кинотеатра "Орион" после реконструкции

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Московский кинотеатр "Орион", расположенный на улице Летчика Бабушкина, готовят к открытию. Здание построили в 1980-е годы, а в 2013 году он закрылся. Здание перестроили по программе реконструкции устаревших советских кинокомплексов. Их превращают в многофункциональные общественные центры "Место встречи".

В "Орионе" – четыре этажа, а его площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров. Там расположатся шесть современных кинозалов, спортивные секции, кафе и магазины. Летом на крыше центра откроют зеленую террасу, там будут проходить кинопоказы и концерты.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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