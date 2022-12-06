Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили

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Владимир Путин поручил обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению, необходимо не допустить необоснованного повышения стоимости.

Кроме того, президент поручил принять меры для повышения доступности машин для граждан. В частности, правительству нужно определить целевой показатель, характеризующий увеличение доступности в 2023 году.

Доклад по теме необходимо предоставить до 15 апреля 2023 года, а после – ежеквартально.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что стоимость люксовых автомобилей с пробегом в РФ практически сравнялась в стоимости с бюджетными поддержанными машинами. Он назвал стандартной практикой, когда люксовые автомобили дешевеют куда быстрее, чем представители экономкласса.



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