"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, где находится "Маршальский дом"

"Маршальский дом" находится в Романовом переулке в Москве. В этом здании в разное время жили маршалы Семен Буденный, Климент Ворошилов, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский и другие известные люди – Михаил Фрунзе, Никита Хрущев и Георгий Маленков.

Сейчас на доме можно увидеть двадцать мемориальных досок. Еще одно название этого места – Пятый дом советов, именно потому, что здесь поселились после революции члены советского правительства. Об этом – в сюжете "Мой район. Навигатор".

