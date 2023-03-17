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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, где находится "Маршальский дом"

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, где находится "Маршальский дом"

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"Маршальский дом" находится в Романовом переулке в Москве. В этом здании в разное время жили маршалы Семен Буденный, Климент Ворошилов, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский и другие известные люди – Михаил Фрунзе, Никита Хрущев и Георгий Маленков.

Сейчас на доме можно увидеть двадцать мемориальных досок. Еще одно название этого места – Пятый дом советов, именно потому, что здесь поселились после революции члены советского правительства. Об этом – в сюжете "Мой район. Навигатор".

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