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"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал, что Цветной бульвар приведут в порядок
Сергей Собянин рассказал, что Цветной бульвар приведут в порядок в этом году.
Центральная прогулочная часть бульвара находится в хорошем состоянии, а вот тротуару и проезжей части требуется ремонт. В первую очередь, специалисты займутся территорией возле цирка Юрия Никулина.
Общественные туалеты, которые расположены прямо напротив вестибюля, перенесут в более удобное место. На бульваре обновят пешеходную зону, разобьют газоны, высадят растения, установят современные лавочки и фонари. Кроме того, проложат дополнительные водосточные сети.
Подробнее – в сюжете "Мой район. Навигатор".