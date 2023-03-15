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"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал, что Цветной бульвар приведут в порядок

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал, что Цветной бульвар приведут в порядок

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Собянин рассказал, как изменится Цветной бульвар после благоустройства

Сергей Собянин рассказал, что Цветной бульвар приведут в порядок в этом году.

Центральная прогулочная часть бульвара находится в хорошем состоянии, а вот тротуару и проезжей части требуется ремонт. В первую очередь, специалисты займутся территорией возле цирка Юрия Никулина.

Общественные туалеты, которые расположены прямо напротив вестибюля, перенесут в более удобное место. На бульваре обновят пешеходную зону, разобьют газоны, высадят растения, установят современные лавочки и фонари. Кроме того, проложат дополнительные водосточные сети.

Подробнее – в сюжете "Мой район. Навигатор".

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