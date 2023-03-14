"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, какое шоссе считают первым в России

Ленинградский проспект считают первым в России шоссе и самой широкой улицей в столице. Он является частью одноименного шоссе, которое раньше называлось Петербургским.

Именно по Ленинградскому проспекту в 1933 году проложили первый в СССР троллейбусный путь. Ленинградский проспект является не только важнейшей транспортной магистралью, но и очень красивой улицей с историей. Начинается она у Тверской заставы. Название Ленинградский проспект улица получила в 1957 году.

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