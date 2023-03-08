"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об особняке на Пятницкой улице

А вы знаете, какой дом в центре Москвы сохранился до наших дней, потому что в нем выстуапал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин? Речь о роскошном особняке на Пятницкой улице – усадьбе Фон Рекк.

Здание еще называют "домом со львами" в честь двух каменных хищников, "охраняющих" его. Дом возвели в 1897 году по проекту архитектора Сергея Шервуда для знаменитого купца Якова Рекка. Последний владел одной из крупнейших домостроительных фирм дореволюционной России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

