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Общество

"Мой район. Навигатор": 19 миллионов роз привезли в столицу к 8 Марта

"Мой район. Навигатор": 19 миллионов роз привезли в столицу к 8 Марта

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19 миллионов роз привезли в столицу к 8 Марта. Город вовсю готовится к Международному женскому дню. Но прежде чем цветы окажутся на прилавках, их необходимо зарегистрировать и проверить. Все фуры тщательно досматривают сотрудники таможенного контроля.

Рейтинг самых популярных растений каждый год меняется. Например, за последние годы снизился спрос на тюльпаны. А роза неизменно находится на первом месте.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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