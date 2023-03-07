"Мой район. Навигатор": 19 миллионов роз привезли в столицу к 8 Марта

19 миллионов роз привезли в столицу к 8 Марта. Город вовсю готовится к Международному женскому дню. Но прежде чем цветы окажутся на прилавках, их необходимо зарегистрировать и проверить. Все фуры тщательно досматривают сотрудники таможенного контроля.

Рейтинг самых популярных растений каждый год меняется. Например, за последние годы снизился спрос на тюльпаны. А роза неизменно находится на первом месте.

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