Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Партии "Спутника V" уже направили в Москву и регионы России после сообщений о закончившемся запасе первого компонента вакцины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Партии вакцины "Спутник V" распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины", – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем в Минздраве напомнили, что вакцинация от COVID-19 может защитить от тяжелого течения заболевания и летального исхода. Особенно важной своевременная вакцинация и ревакцинация является необходимой для людей старше 60 лет, а также страдающих от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других.

Ранее стало известно, что в столице закончились запасы первого компонента вакцины "Спутник V". Также сообщалось об иссякших запасах вакцин "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт".

При этом, как позже сообщили в Депздраве Москвы, в наличии есть второй компонент "Спутника V", которым жители могут ревакцинироваться. Там также обратили внимание на сформировавшийся у жителей иммунитете против COVID-19 на фоне массовой вакцинации.



Партии "Спутника V" направили в Москву и регионы после сообщений о нехватке вакцин

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