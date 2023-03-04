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Ревакцинацинация от COVID-19 возможна любым компонентом вакцины "Спутник V". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время у населения Москвы сформировался иммунитет к коронавирусу. Этого удалось достичь благодаря массовой вакцинации.

"Для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины "Спутник V" (в том числе только второй)", – сообщили в Депздраве.

Вместе с тем в департаменте уточнили, что поставка первого компонента вакцины ожидается.

До этого стало известно, что в столице закончились запасы первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V". Помимо этого, вакцин "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" также нет в наличии в городе.



Депздрав сообщил о возможности ревакцинироваться любым компонентом "Спутника V"

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