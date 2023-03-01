ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 66% за четыре недели

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 66% за четыре недели. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ВОЗ, в период с 30 января по 26 февраля этого года более 4,8 миллиона человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, также свыше 39 тысяч заболевших умерли от инфекции. В сравнении с предыдущими 28 днями смертность снизилась на 66%, а заболеваемость – на 76%.

"Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 4 832 021 случай заражения и 39 585 летальных исходов", – отмечается в сообщении.

За указанный период больше всего заразившихся COVID-19 зафиксировали в Соединенных Штатах – 1 085 170 человек. На следующем месте Япония с 752 935 заразившимися. В Китае отмечается 537 561 новый случай, в Германии – 376 450, в Республике Корея – 349 277 человек.

Кроме того, с 30 января по 26 февраля в США зарегистрировали больше всего летальных исходов – 12 111 человек. В Китае умерли 5 915 заболевших, в Японии – 4 818 человек, Бразилии – 2 186 пациентов, в Великобритании – 2 027 человек.

28 февраля в ВОЗ сообщили о 758 390 564 заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии и о 6 859 093 умерших пациентах от COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о приостановке дальнейшего расследования происхождения коронавируса. Эксперт организации Мария ван Керхове заявила, что изначально планировалось строить работу поэтапно, однако на данный момент от этой стратегии пришлось отказаться.

Она пояснила, что политические события во всем мире воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения COVID-19.



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