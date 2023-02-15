ВОЗ приостанавливает дальнейшее расследование происхождения COVID-19 – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о приостановке дальнейшего расследования происхождения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт организации Мария ван Керхове заявила, что изначально планировалось строить работу поэтапно, однако на данный момент от этой стратегии пришлось отказаться.

"Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения [COVID-19]... Второй фазы не ожидается", – пояснила ван Керхове.

В июле 2021 года генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация ведет подготовку ко второму этапу изучения происхождения коронавируса. В ходе первой фазы, по словам эксперта, были выявлены проблемы с доступом к данным, в том числе тем, которые относятся к началу пандемии.

В июне 2022 года экспертная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала продолжить расследование теории о лабораторном происхождении SARS-CoV-2. В докладе экспертов отмечалось, что по-прежнему не выявлены ни родоначальник вируса, ни его естественные или промежуточные хозяева.



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