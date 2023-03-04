В Москве за сутки выявили 2 399 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве за сутки выявили 2 399 новых случаев коронавируса, сообщает портал "Стопкоронавирус.рф".

За последние 24 часа госпитализировали 154 человека. Выздоровели 1 433 пациента. Скончались за сутки еще 10 человек с COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о приостановке дальнейшего расследования происхождения коронавируса. Эксперт организации Мария ван Керхове заявила, что изначально планировалось строить работу поэтапно, однако на данный момент от этой стратегии пришлось отказаться.

Она пояснила, что политические события во всем мире воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения COVID-19.



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