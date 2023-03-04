В России за сутки выявили 14 049 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили еще 14 049 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа скончались 39 пациентов. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 462.

Всего с начала пандемии в стране выявили 22 328 569 случаев заражения. Скончались за это время 396 255 человек, а перебороли инфекцию 21 668 320 пациентов.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов предупредил, что волны заболеваемости COVID-19 и гриппом могут возникать в РФ каждые пять месяцев.



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