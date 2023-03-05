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Транспорт

"Мой район. Навигатор": в Москве запустили движение по Большой кольцевой линии метро

"Мой район. Навигатор": в Москве запустили движение по Большой кольцевой линии метро

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Большая кольцевая линия полностью открылась. Запустили оставшиеся девять станций. Это "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Это грандиозное событие улучшит транспортное обслуживание сразу 34 районов столицы и снизит нагрузку на другие ветки метро. Пассажиры в поездках будут экономить до 45 минут. Со станций новой линии можно будет сделать двадцать пересадок на другие ветки подземки, перейти на МЦК, центральные диаметры и линии железной дороги.

Специалисты говорят, что удобнее станет практически всем жителям столицы. Кроме того, к открытию Большой кольцевой линии оптимизировали и запустили новые маршруты наземного транспорта, чтобы пассажиры могли быстрее добираться до станций БКЛ.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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