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"Мой район. Навигатор": реконструкция бывшего кинотеатра "Алмаз" близится к завершению

"Мой район. Навигатор": реконструкция бывшего кинотеатра "Алмаз" близится к завершению

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В Москве завершается реконструкция бывшего советского кинотеатра "Алмаз". В скором времени он вновь распахнет свои двери для горожан.

"Алмаз" превратится в многофункциональный общественный центр и станет яркой точкой притяжения для жителей Южного административного округа столицы. Площадь обновленного здания уже увеличилась в два раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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