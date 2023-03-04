17:00Город
"Мой район. Навигатор": реконструкция бывшего кинотеатра "Алмаз" близится к завершению
В Москве завершается реконструкция бывшего советского кинотеатра "Алмаз". В скором времени он вновь распахнет свои двери для горожан.
"Алмаз" превратится в многофункциональный общественный центр и станет яркой точкой притяжения для жителей Южного административного округа столицы. Площадь обновленного здания уже увеличилась в два раза.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор