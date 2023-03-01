Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Город

Москвичам предложили угадать пространство у станции восточного участка БКЛ

Москвичам предложили угадать пространство у станции восточного участка БКЛ

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

"Цифра дня": 90 минут

Три современных электродепо будут обслуживать составы БКЛ

"Интервью": Юрий Кравцов – о строительстве БКЛ

Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала станцию БКЛ "Нагатинский Затон"

Новости часа: Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение 5 дней

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

"Интервью": Андрей Бочкарев – о строительстве БКЛ метро

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Квадрокоптево". В ней зрителям загадывают новые станции Большой кольцевой линии метро. Жителям столицы предложили угадать пространство у станции восточного участка БКЛ.

Станция расположена совсем рядом с музеем-заповедником. Для отделки платформы выбрали традиционные орнаменты с отсылкой к народным промыслам. А форма наземных вестибюлей – это авторское прочтение силуэтов дворца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика