Москвичам предложили угадать пространство у станции восточного участка БКЛ

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Квадрокоптево". В ней зрителям загадывают новые станции Большой кольцевой линии метро. Жителям столицы предложили угадать пространство у станции восточного участка БКЛ.

Станция расположена совсем рядом с музеем-заповедником. Для отделки платформы выбрали традиционные орнаменты с отсылкой к народным промыслам. А форма наземных вестибюлей – это авторское прочтение силуэтов дворца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.