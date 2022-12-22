Клубный дом построят в рамках ревитализации территории "Красного Октября"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Клубный дом на 21 квартиру построят в рамках программы ревитализации бывшей территории кондитерской фабрики "Красный Октябрь" в столичном районе Якиманка. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Реализацией проекта развития территории площадью шесть гектаров будет заниматься "Гута-Девелопмент". Площадь дома составит около 12,7 тысячи квадратных метров, а его жилая часть займет около 3,6 тысячи квадратных метров.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что в первом квартале 2023 года компания намерена опубликовать проектную декларацию и начать строительство дома.

Председатель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко поведал, что дом будет состоять из трех корпусов в 4–5 этажей. Там планируют обустроить 21 квартиру и 69 машино-мест на двухуровневом подземном паркинге. Здания возведут на первой линии Болотной набережной рядом с ГЭС-2.

Кроме того, на территории появятся также современные офисы, ретейл, гостиницы, разные объекты инфраструктуры, парк с пешеходным мостом в "Музеон" и прогулочная зона по Водоотводному каналу.

Ранее сообщалось, что в Академическом районе Москвы построят дом треугольной формы. Жилой комплекс с подземным паркингом построят по адресу улица Профсоюзная, дом 2/22.

Форма здания обусловлена его локацией, так как оно расположено в Москве на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной.



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