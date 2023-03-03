Собянин: реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

"Зеленоград – динамично развивающийся округ Москвы. Поэтому улучшать его транспортную доступность – один из наших приоритетов", – отметил он.

Собянин уточнил, что пригородный вокзал станет современным трехуровневым ТПУ, который создан по уникальному проекту. Остановки наземного транспорта в зоне вокзала организованы так, чтобы пассажиры смогли пересаживаться с поезда на автобусы всего за три минуты.

По словам мэра, открытие МЦД-3 придаст мощный импульс развитию ЗелАО.

"Создаем здесь и всю необходимую инфраструктуру для отдыха и занятий спортом", – сказал мэр.

Градоначальник добавил, что в апреле 2023 года в Зеленограде откроется новый спорткомплекс "Спутник Арена" с бассейном, футбольным полем и легкоатлетической зоной, где будут тренироваться воспитанники спортивных школ. В свободное от тренировок время спортивный комплекс смогут посещать все желающие.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2. Благодаря запуску вокзала одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии (салатовой) Московского метрополитена станет менее загруженной. Вместе с тем у пассажиров МЦД-2 появилось 14 пересадочных станций.

Мэр Москвы обратил внимание, что транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Марьина Роща" уже является одним из крупнейших в столице. После открытия МЦД-4 объединятся два диаметра, станции салатовой линии метро, Большая кольцевая линия (БКЛ) и наземный транспорт.



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