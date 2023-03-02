Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице открыли новый пригородный вокзал Марьина Роща второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Порядка 130 тысяч жителей прилегающих районов Марьина Роща и Мещанского смогут поменять свои привычные маршруты и экономить до 20% времени в пути", – сообщил мэр.

Благодаря запуску вокзала одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии (салатовой) Московского метрополитена станет менее загруженной. Вместе с тем у пассажиров МЦД-2 появилось 14 пересадочных станций.

Современный пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2 построен с учетом особенностей маломобильных граждан и пассажиров с детьми. Там установлены лифты и эскалаторы, а надземный вестибюль может выполнять функцию пешеходного перехода между двумя частями района.

В рамках благоустройства близлежащей территории специалисты оборудуют дорожки для велолюбителей и пешеходов. Автовладельцы смогут припарковать транспорт на будущей стоянке.

Собянин обратил внимание, что транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Марьина Роща" уже является одним из крупнейших в столице. После открытия МЦД-4 объединятся два диаметра, станции салатовой линии метро, Большая кольцевая линия (БКЛ) и наземный транспорт.

Ранее в Москве открылась станция "Марьина Роща" БКЛ. Она вошла в состав завершающей части проекта по реализации линии.

Полное открытие БКЛ между тем улучшило транспортную доступность для 15 миллионов жителей Москвы и Московской области. Их поездки станут быстрее и удобнее за счет новых возможностей для пересадок и разгрузки других линий метро, пояснил Собянин.



Пассажиропоток на БКЛ в первые часы после открытия превысил 200 тыс поездок

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