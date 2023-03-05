Конструкции каркаса тоннелей оставили открытыми на трех станциях БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чугунные тюбинги – специальные конструкции каркаса метротоннелей – оставили открытыми на путевых стенах трех самых глубоких станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о станциях "Марьина Роща", "Савеловская" и "Рижская". Тюбинги используют при строительстве тоннелей глубокого заложения для защиты сооружений от подземных вод и давления почвы. Ликсутов пояснил, что строительство БКЛ осуществлялось в сложных условиях разветвленных подземных коммуникаций, поэтому некоторые станции были возведены на большой глубине.

"Три станции – "Марьина Роща", "Савеловская" и "Рижская" – самые глубокие на БКЛ. В качестве благодарности тяжелому труду метростроителей в дизайне этих станций тюбинги были оставлены открытыми", – сказал он.

На "Савеловской" чугунные конструкции разместили на пилонах платформы под прозрачными панелями, чтобы их могли увидеть все пассажиры. Такое архитектурное решение сделало станцию похожей на стеклянный тоннель с алюминиевым каркасом.

"В Московском метрополитене в рамках поручений Сергея Собянина применяются самые передовые технологии для безопасности и комфорта пассажиров", – добавил Ликсутов.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена 1 марта 2023 года.

За первый день с момента старта линии пассажиры произвели более 190 тысяч поездок, как отметил Собянин. Самыми популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Марьина Роща".

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