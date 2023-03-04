Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:30

Город

"Мой район. Навигатор": 63 региональные ярмарки работают в столице

"Мой район. Навигатор": 63 региональные ярмарки работают в столице

"Мой район. Навигатор": реконструкция бывшего кинотеатра "Алмаз" близится к завершению

Строительство храма близится к завершению в Крылатском

Собянин: Более 20 новых школ и детсадов откроются в Москве благодаря проектам КРТ

В эфире Москвы 24 загадали новую станцию БКЛ

В Москве в этом году откроют 15 новых мемориальных досок

Социальные объекты должны находиться в шаговой доступности от жилья – Собянин

Москвичам помогают оформить документы в Едином центре поддержки участников СВО

Собянин: После благоустройства пойм рек Шмелевка и Кузнецовка появится уютный парк у воды

Москвичам рассказали о работе Единого центра поддержки участников СВО

В Москве работают 63 межрегиональные ярмарки. Семь новых открылись в Сокольниках, Чертанове Северном, в районах Хорошевский, Тимирязевский, Крылатское, Западном Дергунине и Люблине.

Местные жители теперь могут купить там свежие продукты от фермеров из разных российских регионов и из стран СНГ. На прилавках покупателей ждет гастрономическое изобилие: фрукты, овощи, мясо, рыба, сыры, колбасы и мед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика