20:30Город
"Мой район. Навигатор": 63 региональные ярмарки работают в столице
В Москве работают 63 межрегиональные ярмарки. Семь новых открылись в Сокольниках, Чертанове Северном, в районах Хорошевский, Тимирязевский, Крылатское, Западном Дергунине и Люблине.
Местные жители теперь могут купить там свежие продукты от фермеров из разных российских регионов и из стран СНГ. На прилавках покупателей ждет гастрономическое изобилие: фрукты, овощи, мясо, рыба, сыры, колбасы и мед.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор