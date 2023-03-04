"Мой район. Навигатор": 63 региональные ярмарки работают в столице

В Москве работают 63 межрегиональные ярмарки. Семь новых открылись в Сокольниках, Чертанове Северном, в районах Хорошевский, Тимирязевский, Крылатское, Западном Дергунине и Люблине.

Местные жители теперь могут купить там свежие продукты от фермеров из разных российских регионов и из стран СНГ. На прилавках покупателей ждет гастрономическое изобилие: фрукты, овощи, мясо, рыба, сыры, колбасы и мед.

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