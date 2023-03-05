08:02Происшествия
Очередной поезд сошел с рельсов в американском штате Огайо
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Еще один поезд американской компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление железнодорожной компании.
Инцидент произошел в субботу, 4 марта. В Norfolk Southern уточнили, что с рельсов сошли 20 из 212 вагонов поезда. В компании заверили, что этот поезд не перевозил никаких опасных или токсичных материалов. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.
Тем не менее местные власти призвали жителей, которые проживают неподалеку от места аварии, укрыться в домах. Сообщается, что на место происшествия прибыли спасатели, которые в том числе убедятся в отсутствии токсинов.
Пока не установлено, что стало причиной аварии.
В ночь на 5 февраля в Огайо с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава поезда. В 20 вагонах этого поезда находились опасные химикаты, в том числе винилхлорид.
Из-за аварии случился мощный пожар, огонь охватил многие вагоны поезда. В одном из близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация.
Позже стало известно, что спасатели начали контролируемый сброс в воздух ядовитых паров из цистерн поезда.
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