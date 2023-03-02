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Крупный пожар произошел на заводе в Огайо
Фото: depositphotos/digidream
В американском штате Огайо, в городе Кливленд, произошел крупный пожар на одном из заводов. Об этом в Twitter сообщила местная пожарная служба.
По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. Огонь на заводе тушили более 50 пожарных.
"На место прибыл специалист по опасным веществам. Причина пожара расследуется", – говорится в сообщении пожарной службы.
В ночь на 5 февраля в Огайо с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава поезда, при этом в 20 вагонах находились опасные химикаты, в том числе винилхлорид.
Из-за аварии случился мощный пожар, была объявлена эвакуация в одном из близлежащих населенных пунктов.
Позже стало известно, что спасатели начали контролируемый сброс в воздух ядовитых паров из цистерн поезда.
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