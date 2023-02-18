Французский политик заявил, что западные СМИ не молчали бы при взрыве химикатов в России

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Лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино обвинил западные СМИ в игнорировании экологической катастрофы, которая произошла в результате утечки вредных веществ из сошедшего с рельсов поезда в штате Огайо.

Политик назвал этот инцидент огромной экологической катастрофой, которая, скорее всего, затронет все северное полушарие.

"Если бы это произошло в России или Китае, то наши СМИ круглосуточно выходили бы на первые полосы, обличая халатность Путина и Си Цзиньпина. Но это произошло в США, так что тихо", – написал Асселино в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Вашингтон в том, что он замалчивает техногенную катастрофу, которая произошла в Огайо. Она обратила внимание на то, что от администрации президента США просто стараются отвести удар.

Авария случилась в ночь на 5 февраля. В Огайо с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава поезда, при этом в 20 вагонах находились опасные химикаты, в том числе винилхлорид.

Из-за аварии случился мощный пожар, была объявлена эвакуация в одном из близлежащих населенных пунктов.

Позднее стало известно, что спасатели начали контролируемый сброс в воздух ядовитых паров из цистерн поезда.

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