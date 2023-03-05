Собянин сообщил о максимальной востребованности новых станций БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена пользуются максимальной востребованностью у пассажиров, сообщил Сергей Собянин.

"С первых часов работы новые станции Большой кольцевой линии оказались максимально востребованы пассажирами", – написал мэр Москвы в своем блоге.

Собянин напомнил, что за последние 12 лет в столичном метро открылось 78 новых станций.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В эксплуатацию ввели девять последних станций большого кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

За первый день с момента старта линии пассажиры произвели более 190 тысяч поездок, как отметил Собянин. Самыми популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Марьина Роща".

В Москве полностью открыли Большую кольцевую линию метро

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!