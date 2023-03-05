Детский омбудсмен навестила пострадавшую от ножевых ранений девочку в Химках

Фото: телеграм-канал "Осторожно! Дети"

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова навестила девочку, получившую несколько десятков ножевых ранений от одноклассницы в Химках.

"Проведала Соню. Раны заживают, но медленно. Все очень не просто с восстановлением", – написала она в своем телеграм-канале.

Мишонова отметила, что тревогу вызывают серьезные раны на лице. По ее словам, особенно пострадала правая сторона.

"Предстоит длительная реабилитация, работа с психологом", – добавила она.

Ранее Мишонова отметила улучшение состояния пострадавшей. Она уточнила, что состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

7 февраля 11-летнюю ученицу химкинской школы госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!