Ученики московской школы рассказали о нападении старшеклассницы на семиклассника

Фото: телеграм-канал "112"

Ученики школы, где школьница на бытовой почве ранила другого ученика перочинным ножом, рассказали, что крови у пострадавшего было немного. Он смог самостоятельно дойти до машины скорой помощи. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По их словам, девочка учится в девятом классе, а раненый – в седьмом. Мальчик бегал за ней на перемене и задирал школьницу, отметили дети.

"Может, он так решил за старшеклассницей приударить? Правда, грубовато все делал. Но и та девочка оказалась не робкого десятка. Сегодня на пятом уроке, пока все были на занятиях, она прогуляла. Подкараулила его и зашла за ним в уборную. Конечно, странное совпадение. У нас обсуждают слух, что перед этим они договорились якобы во всем разобраться и заранее обговорили место встречи", – рассказали ученики школы.

По информации источника сайта, рана пострадавшего небольшая, она составляет два сантиметра.

17-летняя школьница на бытовой почве ранила 14-летнего ученика перочинным ножом. По факту инцидента проводится доследственная проверка. Следствие выяснило, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали конфликты. По информации СМИ, причиной могли стать навязчивые ухаживания школьника.

Пострадавшего доставили в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Позже уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что жизни и здоровью мальчика угрозы нет.



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